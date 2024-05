Aktuell Land

Nächster Neuzugang: Waldhof holt Yigit aus Nürnberg

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim treibt seine Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. Am Donnerstag verkündeten die Kurpfälzer die Verpflichtung von Außenverteidiger Seyhan Yigit. Der 20-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg, für die er in der abgelaufenen Spielzeit 25 Partien in der Regionalliga Bayern bestritten hat. Yigit lief schon dreimal für das türkische U21-Nationalteam auf.