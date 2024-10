Mutter von Säugling aus Feriendorf verschwunden - Suche

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Polizei fahndet nach einer 36-Jährigen, die ohne ihr Baby aus einem Feriendorf in Lauscha verschwunden ist. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Hundestaffeln und Bergwacht haben seit Sonntagabend mit einem Großaufgebot nach der Vermissten gesucht, wie die Polizei mitteilte. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf den Verbleib der Frau. Sie sei letztmalig am Samstagabend gesehen worden.

Die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich an ihrem letzten Wohnort in Mannheim oder in Weimar, wo sie sich zeitweise aufgehalten habe, befinde. Die Ermittlungen zum Verschwinden der 36-Jährigen liefen in alle Richtungen.

Angehörige hatten das drei Wochen alte Mädchen der Frau allein in der Unterkunft vorgefunden und daraufhin die Polizei informiert. Der Säugling sei nach gesundheitlicher Untersuchung im Krankenhaus in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden. Das Mädchen sei den Umständen entsprechend wohlauf, hieß es.

Nach der bisherigen ergebnislosen Suche nach der 36-Jährigen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Vermisste sei etwa 1,60 Meter groß, schlank und habe braune, schulterlange Haare. Sie sei mutmaßlich mit einer rot-weißen Jacke bekleidet.