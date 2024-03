Aktuell Land

Mutter und Tochter bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall zwischen drei Autos auf der Bundesstraße 37 im Neckar-Odenwald-Kreis sind sechs Menschen verletzt worden. Eine Mutter und ihre Tochter erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Mutter kam den Angaben nach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, die Tochter per Rettungswagen. Lebensgefahr bestand demnach nicht.