Aktuell Land

Mutmaßlicher Todesfahrer in Untersuchungshaft

Der Mann, der in München auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle einen Menschen totgefahren haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe am Montag den Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen, teilte das Polizeipräsidium München mit. Gegen den 21-Jährigen läuft ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.