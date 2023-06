Aktuell Land

Mutmaßlicher Serientäter will fliehen und rammt Staatsanwalt

Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher hat in Heilbronn versucht, der Untersuchungshaft zu entkommen - und auf seiner Flucht einen Staatsanwalt zu Boden gerammt und leicht verletzt. Der Staatsanwalt habe sich zufällig am Amtsgericht Heilbronn aufgehalten und dem 21-Jährigen den Weg versperren wollen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Der mutmaßliche Serientäter war dem Haftrichter vorgeführt, direkt nach seinem Fluchtversuch wieder festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.