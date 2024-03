Aktuell Land

Mutmaßlicher Schmuckdieb nach Einbruch in Haft

Nach dem mutmaßlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Streifenbeamten hatten den 28 Jahre alten Verdächtigen bei einer Sofortfahndung nach dem Einbruch vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Das Schaufenster des Juweliergeschäfts war am Samstagmorgen mit einem Gullydeckel eingeworfen und Schmuck entwendet worden. Ein Zeuge beobachtete die Tat und gab den Angaben nach Hinweise auf den Täter.