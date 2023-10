Aktuell Land

Mutmaßlicher Schleuser will mit Familie über deutsche Grenze

Ein mutmaßlicher Schleuser ist mit einer fünfköpfigen Familie und mehreren Waffen an der Grenze zur Schweiz festgenommen worden. Der 38-Jährige wollte die Familie in einem Auto über die Schweiz nach Deutschland bringen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag sagte.