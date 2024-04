Aktuell Land

Mutmaßlicher Rezeptfälscher in Untersuchungshaft

Ein mutmaßlicher Rezeptfälscher ist der Polizei in Stuttgart ins Netz gegangen. Der 31-Jährige betrat eine Apotheke und legte ein Rezept für ein Arzneimittel im Wert von rund 1000 Euro vor, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine aufmerksame Mitarbeiterin schöpfte jedoch Verdacht und verständigte die Polizei. Der wohnsitzlose 31-Jährige konnte noch in der Apotheke am Freitag festgenommen werden und kam später in Untersuchungshaft.