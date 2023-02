Aktuell Land

Mutmaßlicher Medikamentendiebstahl: Verdächtiger in U-Haft

Weil er in drei Apotheken bei Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) Medikamente gestohlen haben soll, sitzt ein 33-jähriger in Untersuchungshaft. Mit einer Axt bewaffnet soll der Mann am frühen Freitagabend eine Apotheke betreten, zielstrebig Apothekerschränke geöffnet und Arzneimittel mitgenommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei habe er die Axt allerdings nicht benutzt und auch nicht damit gedroht. Eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei, doch der Mann sei geflüchtet.