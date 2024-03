Aktuell Land

Mutmaßlicher Mörder nach fast 46 Jahren in Haft

Ein mutmaßlicher Mörder, der vor fast 46 Jahren in Ludwigsburg in Baden-Württemberg eine Frau getötet haben soll, ist nun in Haft. Ein Fingerabdruck habe nach fast einem halben Jahrhundert den dringenden Tatverdacht gegen den 66-jährigen US-Amerikaner ausgelöst, teilte die Polizei Ludwigsburg am Freitag mit. Der Mann sei damals als US-Soldat in Deutschland stationiert gewesen. Am 11. Juni 1978 soll der damals 19-Jährige eine 35 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung umgebracht haben; mit mehr als 30 Messerstichen.