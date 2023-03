Aktuell Land

Mutmaßlicher Komplize bei Wettbüro-Überfall in U-Haft

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Kehl (Ortenaukreis) ist ein Verdächtiger an die deutschen Behörden ausgeliefert worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige wurde Ende Februar nach einem internationalen Haftbefehl von der französischen Polizei festgenommen, wie es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag hieß.