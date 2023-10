Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Montag vergangener Woche durchsuchten Beamte die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort fanden sie laut Polizei eine geringe Menge Marihuana, Dealerutensilien und über 4.000 Euro. Außerdem wurden zwei Autos beschlagnahmt, in dem der Verdächtigte Drogen versteckt haben soll. Ein Richter erließ den Angaben zufolge Haftbefehl. Der bereits polizeilich bekannte Mann befinde sich in Untersuchungshaft.

