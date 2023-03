Aktuell Land

Mutmaßlicher Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Nach längeren Ermittlungen in Hessen haben Drogenfahnder einen mutmaßlichen Dealer und zwei mutmaßliche Abnehmer bei einer Übergabe in Freiburg gefasst. Dabei seien 22 Kilogramm Marihuana sichergestellt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden und das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main am Mittwoch mit. Der 35 Jahre alte mutmaßliche Dealer stehe seit November 2022 unter Verdacht und sei längere Zeit observiert worden.