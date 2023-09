Aktuell Land

Mutmaßlicher Drogendealer am Flughafen festgenommen

Weil er in den Handel von rund 74 Kilogramm Marihuana-Blüten verwickelt gewesen sein soll, hat die Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen einen 36-Jährigen festgenommen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde der Mann wegen gemeinschaftlichen Rauschgifthandels per Haftbefehl gesucht.