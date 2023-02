Aktuell Land

Mutmaßlicher Brandstifter im »psychischen Ausnahmezustand«

Der mutmaßliche Brandstifter, der in einem Seniorenheim in Gengenbach (Ortenaukreis) Feuer gelegt haben soll, ist laut Polizei in einem »psychischen Ausnahmezustand« gewesen. Das teilten die Ermittler am Freitag mit. Der 51-Jährige kam in eine Fachklinik. Gegen ihn werde wegen besonders schwerer Brandstiftung ermittelt.