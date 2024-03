Aktuell Land

Mutmaßlicher Betrüger erbeutet 100.000 Euro: U-Haft

Er soll mit Goldgeschäften rund 100.000 Euro erbeutet haben: Ein mutmaßlicher Betrüger ist in Reutlingen von der Polizei festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Dem 23-Jährigen werden unter anderem kriminelle Geschäfte mit dem Erwerb und dem Verkauf von Gold vorgeworfen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtete.