Mutmaßlicher Angreifer von Weingarten in Untersuchungshaft

Ein 26 Jahre alter Mann, der in Weingarten von einem Polizisten angeschossen worden war, sitzt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl sei am späten Donnerstabend in Vollzug gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Freitag mit. Dem Mann werde unter anderem Bedrohung und versuchte Körperverletzung vorgeworfen.