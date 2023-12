Aktuell Land

Mutmaßliche Trickbetrüger sitzen nach Schockanruf in U-Haft

Weil sie einer Seniorin in Heilbronn nach einem Schockanruf Bargeld und Schmuck abgenommen haben sollen, sitzen zwei mutmaßliche Trickbetrüger in Untersuchungshaft. Die beiden 19 und 20 Jahre alten Verdächtigen wurden am vergangenen Freitag einem Haftrichter vorgeführt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.