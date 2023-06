Aktuell Land

Mutmaßliche Serien-Einbrecher in Kaisheim festgenommen

Die Polizei hat in Schwaben drei mutmaßliche Serien-Einbrecher festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen die Tatverdächtigen seit April dieses Jahres über zwei Dutzend Einbrüche in Waschanlagen in Schwaben und Oberbayern begangen haben. Unmittelbar nach einem erneuten Einbruch in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) am Samstag hätten die Ermittler die drei Tatverdächtigen schließlich festgenommen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.