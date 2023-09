Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere Zeugen hatten am Montag die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Beamten verfolgte der 28-Jährige mit einem Messer in der Hand mehrere Personen. Er wurde vorläufig festgenommen. Auch den 34-Jährigen nahmen Polizisten vorläufig fest. Er soll sie fortlaufend beleidigt, sie auf der Fahrt zum Revier angespuckt und eine Polizistin ins Bein gebissen haben, als er in eine Zelle gebracht werden sollte.

Pressemitteilung