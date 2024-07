Mutmaßliche Katalysatoren-Diebe in Untersuchungshaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei Täter sollen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz serienweise Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen haben - und sitzen nun in U-Haft. Die Männer im Alter von 22, 28 und 30 Jahren werden des schweren Bandendiebstahls verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute in Heilbronn mitteilten. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Tatverdächtigen wurden bereits in der vergangenen Woche in Ludwigsburg festgenommen, wo sie lebten. Seit Mai sollen sie rund 50 Katalysatoren abgebaut haben, um diese gewinnbringend weiterzuverkaufen. Ermittlungen zufolge kundschafteten sie mögliche Ziele tagsüber aus. Nachts sollen sie die Katalysatoren dann gestohlen haben.

