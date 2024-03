Aktuell Einsatz

Mutmaßliche IS-Mitglieder im Raum Esslingen festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) im Raum Esslingen festnehmen lassen. Die beiden Syrer kamen in Untersuchungshaft, wie die Karlsruher Behörde am Dienstag mitteilte. Der Vorwurf lautet Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Die Beschuldigten hatten sich den Angaben nach spätestens Mitte 2014 in Syrien dem IS angeschlossen. Beamte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hätten sie am Montag verhaftet.