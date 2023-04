Aktuell Land

Mutmaßliche Diebesbande in Untersuchungshaft

Wegen einer Diebstahlserie in mehreren württembergischen Landkreisen ist eine mutmaßliche Bande in Untersuchungshaft gekommen. Nach Durchsuchungen zweier Wohnungen in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) am Dienstag seien drei Männer im Alter von 22, 28 und 31 Jahren festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft tags darauf mit.