Aktuell Land

Mutmaßliche Diebes-Bande nach festgenommen

Ein Einsatzkommando der Polizei hat in Karlsruhe eine mutmaßliche Diebes-Bande auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Das Quartett im Alter von 34 bis 40 Jahren war in eine Tankstelle eingebrochen und hatte gerade Tabakwaren im Wert von 30.000 Euro in Fahrzeuge geladen, als die Polizei zuschnappte, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.