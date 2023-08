Aktuell Land

Mutmaßlich Betrunkene fährt mit Auto in Gleisbett

Eine mutmaßlich betrunkene Frau ist mit zwei Insassen im Auto in das Gleisbett des Weinheimer Hauptbahnhofs (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren. Zwei Frauen und ein Mann sind bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen leicht verletzt worden, wie die Polizei berichtete. Die 28-Jährige soll aus zunächst unklaren Gründen über den Vorplatz des Bahnhofs gefahren sein. Anschließend sei sie in Richtung Gleise gefahren und mit dem Auto auf dem Gleisbett stehen geblieben.