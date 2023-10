Mutmaßlich ausgesetzter Säugling: Suche nach Hinweisen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mitte Oktober hatte ein Zeuge ein junges Pärchen in der Nähe des Strandbads in Mannheim beobachtet, das in den Wald lief. Auf dem Arm trugen sie nach Angaben des Zeugen mutmaßlich einen Säugling, der in eine Decke gehüllt war, wie es in der damaligen Mitteilung der Polizei hieß. Das Paar sei dann mit leeren Händen wieder aus dem Wald herausgekommen. Nach Angaben der Polizei könne ein Kapitalverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Die Spezialisten des Fachdezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizei ermitteln in dem Fall.

PM