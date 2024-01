Aktuell Land

Muslimische Ahmadiyya-Gemeinde räumt Silvester-Müll weg

Auch in diesem Jahr haben Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinden in Deutschland am Neujahrsmorgen Straßen und Wege vom Silvestermüll gereinigt. In Stuttgart etwa waren ungefähr 40 Muslime bei der ersten Kehrwoche im »Ländle« dabei. Nach Angaben der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), der einer der großen Islamverbände Deutschlands ist, kommen bundesweit mehr als 10.000 Jugendliche in mehr als 240 Städten für ein Gebet zusammen und »beseitigen dann aus Liebe zu Deutschland die Straßen vom Silvestermüll«, wie in einer AMJ-Mitteilung hieß.