Aktuell Land

Muskelfaserriss: Sandhausen vorerst ohne Hennings

Fußball-Drittligist SV Sandhausen muss vorerst ohne Stürmer Rouwen Hennings auskommen. Der 36 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi habe im Heimspiel gegen den MSV Duisburg (2:0) am vergangenen Wochenende einen Muskelfaserriss erlitten und werde die kommenden zwei Partien verpassen, teilte der Club am Dienstag mit. Der SVS ist am Samstag (14.00 Uhr) bei Rot-Weiss Essen zu Gast.