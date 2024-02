Aktuell Land

Musati leitet Arbeitsagentur im Südwesten

Martina Musati ist an die Spitze der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit gerückt. Die 58-Jährige folgte auf Christian Rauch, der den Posten zwischen Juli 2014 und Ende Oktober 2023 innehatte, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Musati hat ihre Wurzeln im Südwesten und lebt in Ulm. Sie ist ein Eigengewächs der BA und startete dort schon ihre Ausbildung. So leitete sie von 2011 bis 2015 in München eines der größten Jobcenter der Republik.