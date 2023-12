Aktuell Land

Mundart-Lyriker: Dialekt ist vorhanden, aber unter dem Radar

Obwohl immer seltener Dialekt gesprochen wird, ist Mundart-Lyriker und Autor Thomas Liebscher guter Dinge. »Der Dialekt ist vorhanden, bei vielen Menschen und in vielen Nischen, aber unter dem Radar«, sagte der 62-Jährige aus Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) der Deutschen Presse-Agentur. Für sein Engagement als Botschafter für Mundart in Nord- und Mittelbaden ist Liebscher in diesem Jahr mit der Heimatmedaille ausgezeichnet worden.