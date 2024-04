Aktuell Land

Motorrollerfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Eine Motorrollerfahrerin ist in Stuttgart auf ein Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Die 24-Jährige habe mit ihrem Kopf die Heckscheibe des haltenden Autos einer 44-Jährigen durchschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie habe einen Helm getragen. Nach dem Unfall am Samstagnachmittag brachte der Rettungsdienst die schwer verletzte Rollerfahrerin in ein Krankenhaus.