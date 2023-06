Aktuell Land

Motorrollerfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 76 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist in Pfedelbach (Hohenlohekreis) am Sonntag von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Bisher ist unklar, warum der 35 Jahre alte Autofahrer am Vormittag auf einer Landstraße auf die Gegenspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden Motorroller zusammenstieß.