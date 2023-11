Aktuell Land

Motorroller-Unfall: Jugendlicher lebensgefährlich verletzt

Ein jugendlicher Motorrollerfahrer ist in Laufenburg (Kreis Waldshut) mit einem Auto kollidiert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Sein Zustand sei mittlerweile stabil. Es bestehe keine unmittelbare Lebensgefahr.