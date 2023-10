Aktuell Land

Motorradfahrerin stirbt nach Sturz in Konstanz

Nach einem Sturz in Konstanz ist eine 54-Jährige Motorradfahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag die Frau in der Nacht zum Montag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Demnach war sie am Donnerstagabend auf einer Straße zwischen den Stadtteilen Wollmatingen und Litzelstetten in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Sie sei gegen die Leitplanke geprallt und gestürzt. Das Motorrad rutschte laut Polizei unter der Leitplanke durch und brannte auf einer angrenzenden Wiese vollständig ab.