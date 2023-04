Aktuell Land

Motorradfahrerin kommt von Straße ab: Verletzt sich schwer

Eine Motorradfahrerin ist bei Heuchlingen (Landkreis Ostalbkreis) von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Die 53-Jährige war am Samstag wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Graben geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie prallte sie gegen ein Betonabflussrohr. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.