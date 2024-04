Aktuell Land

Motorradfahrerin gerät in Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf einer Kreisstraße nahe Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine 64-Jährige am Nachmittag mit ihrer Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach stieß sie dort frontal mit dem ihr entgegenkommenden Motorrad eines 56 Jahre alten Mannes und dessen 57-jährigen Beifahrerin zusammen.