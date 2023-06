Aktuell Land

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer ist in Jagsthausen (Kreis Heilbronn) einem Auto aufgefahren, schwer gestürzt und später in einem Krankenhaus gestorben. Der 61-Jährige war dem Auto auf der Landstraße gefolgt. Der 38-jährige Autofahrer verringerte ersten Erkenntnissen nach am Ortseingang Jagsthausen die Geschwindigkeit, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.