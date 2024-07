Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 56-Jähriger ist nach einem Motorradunfall im Kreis Biberach im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann am Freitag an seinen schweren Verletzungen. Den Angaben nach war er Anfang Juli in Mittelbiberach nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Laut Polizei kam der 56-Jährige nach dem Unfall schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.