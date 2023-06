Aktuell Land

Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf Autobahn

Nach einem Sturz auf der Autobahn ist ein Motorradfahrer an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 30-Jährige am Abend zuvor auf der Autobahn 5 gefahren und hatte bei Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) die Kontrolle über sein Motorrad verloren.