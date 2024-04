Aktuell Land

Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist in Aalen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Die 46-jährige Autofahrerin hatte seine Vorfahrt missachtet, wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich so schwer, dass er an der Unfallstelle starb.