Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe des Autobahndreiecks Leonberg (Landkreis Böblingen) ums Leben gekommen. Der Mann habe auf der Überleitung zur A81 vermutlich sein Tempo nicht angepasst und die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er stieß am Dienstagabend gegen einen Leitpfosten und stürzte über die Leitplanke. Während der Maßnahmen war die Fahrbahn mehrere Stunden voll gesperrt, wie es weiter hieß. Das Autobahndreieck verbindet die A8 mit der A81.