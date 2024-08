Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist bei Neidlingen (Kreis Esslingen) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 34-Jährige stürzte nach Polizeiangaben am Donnerstag am Ausgang einer Kurve von seiner Maschine. Ein Zeuge fand den nicht mehr ansprechbaren Mann und rief die Rettungskräfte. Der 34-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ursache des Unfalls ist bisher unklar. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend rekonstruiert werden konnte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Vor allem ein noch unbekannter Autofahrer, der möglicherweise um die Unfallzeit oder kurz davor dort unterwegs war, wird gebeten, sich zu melden.