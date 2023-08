Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto bei Esslingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Eine 40-Jährige wollte am Sonntag in einer Einbuchtung auf der K1213 in Esslingen ihr Auto wenden und übersah dabei den Motorradfahrer und seine Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte. Der 50-jährige Motorradfahrer starb an der Unfallstelle, seine 47 Jahre alte Mitfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, die noch zwei Kinder und eine weitere erwachsene Person im Auto hatte, trug leichten Verletzungen davon. Nach dem Unfall geriet das Motorrad in Brand - die Feuerwehr war mit Einsatzkräften vor Ort. (dpa)