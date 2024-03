Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Ludwigsburg alleinbeteiligt in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gestürzt. Der 61-Jährige sei bei dem Unfall in Eberdingen am Sonntagmorgen schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Die Unfallursache blieb laut Sprecher zunächst unklar.