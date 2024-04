Aktuell Land

Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und stirbt

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) tödlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, starb der Mann am Freitagabend noch am Unfallort. Die 55 Jahre alte Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.