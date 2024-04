Aktuell Land

Motorradfahrer rast vor Polizei davon

Auf der Flucht vor einer Kontrolle ist ein Motorradfahrer ohne Motorrad-Führerschein im Rhein-Neckar-Kreis teilweise mit 220 Kilometern pro Stunde und auf der Gegenspur gefahren. Eine Streife habe den 19-Jährigen am Freitag bei Wiesloch kontrollieren wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nachdem er daraufhin über die Bundesstraße 3 gerast war, geriet er in der Ausfahrt zu Leimen aus der Kurve und fuhr in die Böschung. Bei seinem anschließenden Sturz verletzte er sich Polizeiaussagen zufolge leicht. Die Beamten kassierten den Auto-Führerschein und das Motorrad des jungen Mannes ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.