Motorradfahrer prallt mit Kopf gegen Garagentor und stirbt

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist im Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinem Kopf gegen ein Garagentor geprallt und gestorben. Der junge Mann war in St. Georgen aus noch unklaren Gründen in einer Kurve zu Fall gekommen und daraufhin gegen das Tor geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er habe keinen Helm getragen.