Motorradfahrer nach Sturz womöglich in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Waldshut nach Polizeiangaben schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei am Sonntag in einer Rechtskurve in Jestetten gestürzt und gegen eine Schutzplanke geschlittert, teilten die Beamten mit. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus.