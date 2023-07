Aktuell Land

Motorradfahrer nach Überholmanöver gestorben

Ein Motorradfahrer hat in Stuttgart nach einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gestorben. Der 60-Jährige überholte nach ersten Erkenntnissen auf der Nord-Süd-Straße trotz durchgezogener Linie mehrere Fahrzeuge, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als Gegenverkehr kam sei der Mann wieder nach rechts eingeschert und habe die Kontrolle verloren. Er stürzte und verletzte sich tödlich. Trotz Reanimationsversuchen von Zeugen verstarb der Mann am Donnerstag noch an der Unfallstelle.