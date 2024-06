Aktuell Land

Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Motorradfahrer stürzte bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei im Breisgau und verletzte sich leicht. Der 19-Jährige habe versucht, einer Verkehrskontrolle in Freiburg zu entkommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei am Samstagabend von Freiburg mit seiner hochmotorisierten Maschine über die Bundesstraße 3 bis in das knapp 25 Kilometer nördlich gelegene Kenzingen (Kreis Emmendingen) gerast, so die Beamten.